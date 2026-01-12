Incontro con gli organi di informazione per fare il punto sulla situazione del club

La Scandone Avellino comunica che giovedì 15 gennaio alle ore 12.00, presso la sala stampa del Pala Del Mauro, si terrà una conferenza stampa ufficiale nel corso della quale interverrà il Presidente Marco Trasente.

L’incontro con gli organi di informazione sarà occasione per fare il punto sulla situazione attuale del club e per tracciare un bilancio della stagione sportiva in corso, analizzando prospettive, criticità e obiettivi futuri.