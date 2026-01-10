La Scandone Avellino riabbraccia l'ala classe 1993

La Scandone Avellino è lieta di annunciare il ritorno in biancoverde di Fabio Stefanini, ala classe 1993. Giocatore di grande affidabilità ed esperienza, Stefanini è stato uno dei protagonisti del roster della scorsa stagione, contribuendo in maniera significativa al percorso che ha portato la squadra irpina a sfiorare la promozione in Serie B Nazionale, fermandosi soltanto all’atto conclusivo della finale playoff contro Piazza Armerina.

Dopo una breve esperienza in questa prima parte di stagione con la Tema Sinergie Faenza in Serie B Nazionale, Fabio torna ad Avellino dove ritrova un ambiente che conosce bene e nel quale ha già lasciato un segno importante, grazie alle sue qualità tecniche, alla fisicità e alla capacità di ricoprire più ruoli nel reparto esterni.

Queste le parole di Fabio dopo il suo ritorno in Irpinia: “La telefonata del presidente è stata una sorpresa enorme, oltre che estremamente piacevole. Non avrei mai potuto dire di no: la mia testa è rimasta a quel 15 giugno, a quel canestro allo scadere che ci ha tolto la promozione in B Nazionale. È una ferita ancora aperta. Si dice che certi amori facciano giri lunghissimi per poi tornare, e con la Scandone è successo esattamente questo, proprio come nella mia vita personale. Oggi sento di avere una seconda occasione per vincere qui ad Avellino e voglio sfruttarla fino in fondo, senza risparmiarmi e senza esitazioni. Sono davvero felice di essere tornato: conosco l’ambiente, so cosa significa indossare questi colori e l’anno scorso abbiamo vissuto emozioni fortissime, anche se concluse con grande amarezza. Mi dispiace solo che la prossima gara casalinga sia ancora lontana, ma io sono già carichissimo e totalmente a disposizione dello staff tecnico e dei compagni. Vogliamo centrare tutti insieme l’obiettivo che la società si è posta per questa stagione. La Scandone e il popolo biancoverde meritano palcoscenici più importanti, categorie superiori, e io voglio dare il massimo contributo affinché questo traguardo venga raggiunto già quest’anno, cancellando la delusione di pochi mesi fa”.

La società accoglie con grande soddisfazione il ritorno di Stefanini, certa che il suo contributo umano e tecnico sarà fondamentale per il prosieguo della stagione. Stefanini sarà inoltre a disposizione di coach Ciro Dell’Imperio già a partire dal prossimo match di domani, 11 gennaio, contro il Nuovo Basket Aquilano.