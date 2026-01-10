A Palazzo Giordano la tavola rotonda del progetto 2 V.I.TE. tra istituzioni, università e cooperazione

Sarà mercoledì 14 gennaio 2026, alle ore 9:30, lo storico Palazzo Giordano ad ospitare la tavola rotonda “Borghi Aperti: Prospettive di rigenerazione culturale e sociale per il cambiamento”, appuntamento centrale del progetto 2 V.I.TE.

L’iniziativa rientra nel progetto 2 V.I.TE. – Visioni per la Valorizzazione strategica Innovativa e per la rigenerazione culturale e sociale del Territorio, finanziato con 2,5 milioni di euro dal PNRR – Attrattività dei Borghi, Linea B, e coinvolge i Comuni di Montefusco, Santa Paolina e Torrioni.

Obiettivo del progetto è costruire un modello di rigenerazione territoriale per le aree interne, capace di coniugare identità locale, innovazione sociale e sviluppo sostenibile, valorizzando le eccellenze culturali e produttive del territorio, dal Greco di Tufo DOCG all’antica arte del tombolo e della ceramica, simboli di una tradizione che guarda al futuro.

La tavola rotonda sarà presieduta da Annamaria Oliviero, Sindaco di Torrioni, e coordinata da Salvatore Rubinetti, presidente della LESS Coop. Sociale. Al centro del dibattito il ruolo delle istituzioni, del mondo accademico e della cooperazione nei processi di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli Comuni.

Sul versante scientifico interverranno il Prof. Gianni Cicia del CRISP UNINA e la Prof.ssa Adelina Picone del DiARC Università Federico II, che offriranno un contributo sul valore della ricerca e della progettazione nei percorsi di sviluppo delle aree interne.

Ampio spazio sarà dedicato alla sinergia territoriale, con la partecipazione, oltre ai Sindaci dei Comuni promotori, di altri primi cittadini irpini e sanniti, a testimonianza di una strategia di rete che supera i confini comunali e punta a una visione condivisa di sviluppo.

Un focus specifico riguarderà la cooperazione di comunità e lo sviluppo locale. In questo ambito interverranno Paolo Scaramuccia, Responsabile Nazionale Aree Interne di Legacoop, e Anna Ceprano, Presidente di Legacoop Campania, illustrando le opportunità offerte dalle cooperative di comunità nella gestione dei servizi di prossimità, della mobilità sostenibile e delle nuove economie locali.

Le conclusioni istituzionali saranno affidate all’On. Maurizio Petracca, Consigliere Regionale della Campania, e a Salvatore Santangelo, Sindaco di Montefusco.