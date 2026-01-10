Fisciano (SA) – Insieme per la salute

Esperti e volontari uniti per promuovere la salute e la cultura della donazione di sangue

Nonostante le avverse condizioni meteo, l’incontro di stamattina presso la sede dell’Associazione di Volontariato “La Solidarietà” di Fisciano, alla frazione Lancusi, è stato un vero successo. Nella circostanza è stato trattato un argomento di grande attualità: “l’importanza di donare il sangue”.

Dibattito al quale hanno partecipato autorevoli relatori tra cui il dott. Giuseppe Pipolo, primario del Reparto trasfusionale dell’ospedale di Battipaglia, il dott. Massimo Mirra Medico Chirurgo e Paolo Rossitto, volontario Avis. Ciascuno di loro ha offerto il proprio contributo di idee, spiegando nel dettaglio il significato di essere donatori e l’utilizzo del sangue nel campo medico.

Attraverso analisi di natura medico-scientifica, storica e sociale è stata esposta la storia dell’utilizzo del sangue, dall’antichità all’epoca attuale, evidenziando come oggi il sangue donato sia sottoposto al rispetto di rigide normative di riferimento, simili a quelle che regolamentano l’industria farmaceutica.

“Sento il dovere – ha dichiarato il moderatore del dibattito, nonché membro de “La Solidarietà”, Vincenzo Sessa di ringraziare vivamente la presenza e la partecipazione attiva dei relatori a un dibattito che merita la giusta attenzione, soprattutto in un sistema sanitario come quello che caratterizza il Meridione d’Italia, costretto a convivere con numerose difficoltà quotidiane, ma dotato di eccellenze mediche che tutto il mondo ci invidia”.

“Allo stesso modo – ha aggiunto Vincenzo Sessa – a nome mio personale e del sodalizio che rappresento, tengo molto a ringraziare Sossio Sessa de “La Solidarietà” Ivana Rombi Vice-Presidente del Leo Club Salerno e il dott. Gaetano Fasolino del V.O.O.S. (Volontari Ospedalieri Sangue Salerno) per essere intervenuti con un saluto iniziale, sottolineando come la collaborazione tra enti del terzo settore e strutture sanitarie sia fondamentale per portare avanti iniziative come la donazione di sangue e altre di carattere terapeutico in grado di aiutare concretamente i soggetti bisognosi”.

Un ulteriore ringraziamento che si è esteso ai Leo Club di Salerno e Cava – Vietri per lo straordinario supporto offerto all’organizzazione di questo interessante e coinvolgente convegno. Un successo condiviso che sottolinea, anche in questa occasione, un invito rivolto a tutti i soggetti sani e che godono di buona salute, che è quello di donare perché chi dona il sangue dona la vita.