Lo annuncia con una nota stampa il responsabile nazionale per la Politica Interna IdD

La segretaria provinciale dell’Italia dei Diritti De Pierro per Napoli Maira Nacar entra a far parte del Direttivo Nazionale del movimento presieduto dal giornalista romano Antonello De Pierro. “E’ con immenso piacere che comunico l’ingresso di Maira Nacar nel Direttivo Nazionale dell’Italia dei Diritti De Pierro”. Sono le parole d’esordio del responsabile nazionale per la Politica Interna IdD Carlo Spinelli nel comunicare l’ingresso della segretaria provinciale IdD per Napoli.

“In accordo con il presidente del movimento Antonello De Pierro – prosegue Spinelli – abbiamo deciso di premiare il lavoro di Maira Nacar, sempre vigile sul territorio partenopeo, inserendola nel nostro Direttivo Nazionale. Presenza costante sul territorio, sempre pronta a segnalare le storture amministrative della città di Napoli e della sua provincia, le sue denunce relative soprattutto alla fatiscenza di alcune infrastrutture hanno portato alla risoluzione di gran parte dei problemi segnalati con soddisfazione dei cittadini che si stanno avvicinando, grazie al lavoro di Maira, al nostro movimento. Auguro a Maira Nacar – conclude Spinelli – buon lavoro”.