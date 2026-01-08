Primo incontro bilaterale conferma Giordania partner chiave per stabilità e prosperità

L’Unione europea e la Giordania hanno segnato oggi una tappa importante nelle loro relazioni con il primo vertice bilaterale della loro storia. L’UE è stata rappresentata dalla Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e dal presidente del Consiglio europeo, António Costa, mentre per la Giordania era presente Sua Maestà il re Abdullah II.

Nel corso dell’incontro, i leader hanno fatto il punto sui progressi del Partenariato strategico e globale UE–Giordania, firmato un anno fa, e hanno fissato le priorità per i prossimi anni. Tra queste, una conferenza di alto livello sugli investimenti UE–Giordania prevista per aprile 2026. Il vertice ha ribadito il ruolo della Giordania come partner chiave dell’UE per la stabilità, la prosperità e la cooperazione in Medio Oriente e nell’area mediterranea.

“Il partenariato UE–Giordania è più forte che mai”, ha dichiarato Ursula von der Leyen. “Questo primo vertice segna l’anniversario del nostro Partenariato strategico e globale e i risultati concreti ottenuti insieme. Da una più profonda cooperazione politica e un rafforzato dialogo sulla sicurezza, alle riforme, agli investimenti e alle opportunità per cittadini e imprese: stiamo trasformando gli impegni in azioni concrete, a vantaggio della stabilità, della resilienza e della prosperità condivisa”.