Proposte serie e concrete per salute, trasporti, politiche sociali e lavoro

Regione Campania, insediato ufficio di Presidenza del Consiglio.

“I cittadini campani chiedono istituzioni che funzionino e risposte ai loro problemi. In Consiglio regionale, come opposizione, non ci limiteremo a vigilare: porteremo proposte serie e concrete per garantire a tutti il diritto alla salute, trasporti efficienti, politiche sociali inclusive e per favorire l’occupazione, soprattutto di donne e giovani. In questo quadro, la mia elezione nell’Ufficio di Presidenza del Consiglio rappresenta una responsabilità ulteriore: significa garantire correttezza, trasparenza e regolarità nei lavori dell’Aula, perché ogni ritardo istituzionale si traduce in difficoltà concrete per i cittadini. Il Consiglio regionale deve lavorare in modo efficace, perché la politica deve semplificare la vita delle persone, non complicarla. Su questo non faremo sconti a nessuno”.

Lo ha dichiarato la consigliera regionale della Lega Michela Rostan, componente dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio.