TPRA: vivere il tennis e il padel come un professionista

Sognare in grande, partendo dal proprio circolo. È questo lo spirito del circuito TPRA della FITP, Federazione Italiana Tennis e Padel, che anche in Irpinia continua a coinvolgere centinaia di appassionati, pronti a scendere in campo con la stessa fame di punti, emozioni e sfide che accompagna i protagonisti del grande tennis mondiale. Sulle orme di Jannik Sinner – simbolo di un movimento in piena crescita e di un’Italia sempre più protagonista – il TPRA offre agli amatori l’occasione concreta di vivere il tennis e il padel con un format moderno, competitivo e inclusivo, capace di trasformare ogni partita in un’esperienza da “tour”. Un circuito che unisce gioco e passione, classifica e divertimento, dando continuità all’attività dei circoli e creando una vera community sportiva sul territorio. Anche nei circoli irpini il TPRA è pronto a rimettere in moto racchette e padelle, con nuovi appuntamenti in calendario e tante opportunità per mettersi alla prova, migliorarsi e inseguire, punto dopo punto, il proprio personale percorso da protagonista. COME I PROFESSIONISTI – Tanti i punti di forza del circuito Tpra (Tennis Program Ranking Amateur). Su tutti la possibilità di vivere il circuito come un giocatore professionista. Proprio come nell’Atp o nella Wta o nel Padel Tour si scalano le classifiche partecipando ai diversi tornei.

Nel tennis ci sono i Superslam, i Grand Prix proprio come nel circuito dei big. Tutti i giocatori partono da zero punti il 1 ottobre di ogni anno e concorrono fino al 30 settembre dell’anno successivo per qualificarsi al master finale. Sono proprio le Epic Finals l’evento clou della stagione. Qui i migliori del circuito vivranno un esperienza unica, ospiti della Federazione a Torino durante le Atp Finals. I tornei della Country Experience a tal proposito valgono sia per il circuito locale omonimo che per la corsa alle Finals. Ma ci sono anche gli step intermedi come le Prequali IBI 26 con tanto di master regionale e nazionale e la Road to Torino strutturata allo stesso modo. E poi, durante l’anno, spazio anche alle competizioni a squadre. Nel tennis Coppa di Doppio (in corso) e Coppa Italia (partirà il 23 febbraio 2026), nel padel la Winter cup (in corso) e Coppa Italia (partirà il 9 marzo 2026).

COME SI PARTECIPA – Davvero tutti possono partecipare al circuito amatoriale Tpra. È sufficiente richiedere una tessera non agonista presso un circolo affiliato oppure essere agonista con classifica non superiore a 4.4 per giocare singolare, non superiore 4.1 per giocare il doppio, o essere un padelista non agonista oppure agonista con classifica non superiore alla quarta fascia.

Basta collegarsi al sito ufficiale https://tpra.fitp.it/home . In alto a destra nella home si clicca su ACCEDI/REGISTRATI e si inseriscono il numero di tessera Fit ed i dati personali per completare la registrazione. Ogni giocatore riceverà sulla propria mail le credenziali di accesso ed avrà a disposizione una scheda interattiva, corredata da grafici e storico dei risultati. Potrà iscriversi ai tornei, visionare risultati ed orari, organizzare le sfide personali. VINCI GLI INTERNAZIONALI D’ITALIA – Nella sua straordinaria offerta, il circuito FiTpra aderisce anche alle Prequali IBI 26 per gli Internazionali d’Italia 2026. I tornei in calendario fino all’8 febbraio 2026, oltre ad essere aperti anche agli under 12, mettono in palio per i vincitori un biglietto per assistere agli Internazionali d’Italia. (Regolamento completo Tpra Prequali IBI26: https://dptpraprodfile.blob.core.windows.net/regolamenti/REGOLAMENTO-TPRA-PREQUALI IBI26.pdf)

INFO – Per tutte le info e per restare aggiornati basta consultare il sito ufficiale https://tpra.fitp.it/home , la pagina Facebook “Tpra Avellino e Benevento” ed il numero Whatsapp 373-3419393 a cui si può inviare un messaggio per qualsiasi quesito e/o chiedere di essere inserito nel gruppo Whatsapp informativo .