Decreto di Finanziamento per il Comune di Grottaminarda (AV)

Decreto di Finanziamento per il Comune di Grottaminarda da parte del Dipartimento della Funzione pubblica a seguito dell’Avviso “Risorse in Comune”.

44.920,57 euro finanziati da Next Generation EU per lo ”Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro”.

«Lo scorso novembre abbiamo presentato con fiducia domanda di partecipazione all’Avviso pubblico rivolto ai Comuni a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, Investimento 2.3 “Competenze e capacità amministrativa” – afferma Virginia Pascucci in qualità di delegata alle Politiche dell’Innovazione e della Digitalizzazione – convinti che il percorso che ha intrapreso l’Amministrazione guidata da Marcantonio Spera, al fine di potenziare la macchina amministrativa dell’Ente e restituire così servizi migliori al cittadino, sia quella giusta e quella che l’Europa ci suggerisce. Stiamo aumentando la nostra capacità di pianificazione con l’aiuto della tecnologia e della digitalizzazione e stiamo generando benefici diretti al cittadino con procedure più rapide e servizi più smart. Grazie a questo nuovo finanziamento proseguiremo su questa strada».