Doppia Epifania per i pazienti di Villa dei Fiori a Nocera Inferiore (SA)

Doppia Epifania per i pazienti di Villa dei Fiori (Nocera Inferiore). Ieri 6 gennaio la Befana è arrivata in anticipo, portando molto più di dolci: ha portato dignità, tenerezza e uno sguardo di amore profondo verso le persone con disabilità gravi e gravissime che vivono in struttura.

Una carezza di dolcezza per chi lotta ogni giorno

Le calze donate ieri da Villa dei Fiori non sono semplici calze piene di dolciumi e leccornie varie: sono una carezza, un “ti vedo” e un “ti sono vicino” rivolto a chi affronta ogni giorno la fatica della malattia e della dipendenza dagli altri.

In ogni modulo, in ogni piano, in ogni stanza è arrivato un piccolo segno di festa, pensato anche nelle versioni senza lattosio per rispettare i bisogni di ciascuno, perché a Villa dei Fiori ogni persona è una storia unica, mai un numero.

Ieri 6 gennaio la gioia ha bussato nuovamente alla porta

Ieri mattina 6 gennaio, la società di beneficenza WIVA ADV SRLR, con il suo responsabile Luigi Raffaele Romeo, è stata a Villa dei Fiori per consegnare i regali della Befana agli ospiti più fragili. È stato un momento in cui tutta la struttura si è riempita di sguardi emozionati, mani che hanno stretto pacchi colorati, sorrisi che spesso hanno fatto fatica a mostrarsi ma che, davanti a un dono inaspettato, sono riusciti a farsi strada anche oltre il dolore.

Oltre la cura: l’abbraccio di una comunità

Questi gesti congiunti – le calze offerte da Villa dei Fiori e i doni portati da WIVA ADV SRLR – dicono con forza che la festa appartiene anche a chi vive una condizione di grave o gravissima disabilità, a chi non può uscire, a chi parla con gli occhi più che con le parole.

In un tempo spesso distratto, qui si sceglie di fermarsi, di ascoltare il silenzio, di trasformare una giornata qualunque in un abbraccio collettivo che restituisce ai pazienti e alle loro famiglie la certezza più importante: non sono soli, la comunità è al loro fianco. Forse è proprio questo messaggio, per loro, il regalo più bello.