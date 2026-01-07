Carabinieri, stretta sui controlli festivi

Sequestri, denunce e ritiro di patenti a Mirabella Eclano (AV)

Un inizio d’anno all’insegna della sicurezza: è questo l’obiettivo perseguito dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino anche nel corso delle festività natalizie appena concluse.

In tale contesto, nel giorno dell’Epifania, in attuazione delle direttive impartite dal Prefetto di Avellino, la Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano ha coordinato una serie di servizi straordinari finalizzati al controllo del territorio e alla prevenzione nei principali luoghi di aggregazione.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale sono stati verificati circa 100 veicoli. L’attività ha consentito il ritiro di quattro patenti di guida nei confronti di altrettanti automobilisti. Tra questi, un giovanissimo residente a Mirabella Eclano, trovato in possesso di alcuni grammi di hashish e pertanto segnalato alla Prefettura di Avellino quale assuntore di sostanze stupefacenti. Un ventenne di Taurasi, rimasto coinvolto in un incidente stradale nelle prime ore del mattino, è risultato positivo all’alcoltest ed è stato sanzionato con il ritiro immediato della patente di guida e una contravvenzione amministrativa di circa 2.000 euro.

Nel corso della medesima giornata sono stati ispezionati due esercizi pubblici. Inoltre, al termine di una tempestiva attività d’indagine, i militari hanno identificato l’autore di una violenta aggressione, avvenuta per futili motivi negli ultimi giorni di dicembre nel comune di Montefalcione. Per l’uomo è scattata la denuncia in stato di libertà per plurime ipotesi di reato.

Infine, nella notte di Capodanno, i Carabinieri della Stazione di Montefusco e del Nucleo Operativo della Compagnia di Mirabella Eclano hanno proceduto al sequestro di una pistola a salve, priva di segni distintivi, e del relativo munizionamento, detenuti illegalmente da un soggetto, noto alle Forze dell’Ordine, controllato nel comune di Santa Paolina. L’uomo è stato deferito in stato di libertà per porto abusivo di armi.

Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare un eventuale utilizzo dell’arma in episodi delittuosi.