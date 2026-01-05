Una rassegna musicale itinerante con concerti corali, esibizioni solistiche e momenti teatrali

Si è conclusa presso la Chiesa di San Pasquale ad Airola, tra gli applausi scroscianti e una straordinaria partecipazione di pubblico, la XXVI edizione di MusiCometaSannio, la storica rassegna concertistica promossa dall’Accademia Progetto Musica AcliArteSpettacolo Sannio di Airola. I tre appuntamenti che hanno toccato Vitulano, Benevento e Airola, dal 2 al 4 gennaio 2026, si sono trasformati in veri e propri momenti di elevazione spirituale, unendo l’eccellenza musicale a un profondo messaggio di fratellanza universale sotto il tema “Voci e Accordi di Pace”.

Il SAMNIUM Choir Clarinet, ensemble di 16 elementi, ha dato prova di una compattezza e di una tecnica impeccabili, sotto la guida dei Maestri Gaetano Falzarano e Giovanni Liguori. A rendere indimenticabili i concerti sono state le esibizioni dei solisti: grande ammirazione è stata espressa per la maestria del M° Gaetano Falzarano, il cui carisma interpretativo ha incantato la platea, e per le doti tecniche ed espressive di Giuseppina Falco e Gianmarco Lonardo, i cui interventi solistici sono stati tra i momenti più apprezzati di tutta la rassegna.

Vera punta di diamante della XXVI edizione è stato il giovane oboista pluripremiato Salvatore Ruggiero. Il giovane talento ha conquistato il pubblico sia come interprete raffinato, sia come compositore: la sua “Fantasia n. 1 in sol minore per coro di clarinetti”, eseguita in prima assoluta, ha riscosso ampi apprezzamenti, confermando la sua spiccata musicalità e versatilità nel settore.

Lunghissimi applausi da parte dei presenti anche ai reading curati da Angelo Maiello (Bereshit Teatro) con Pasqualina Mennito, Leonardo Falzarano e Jacopo Diodato. Particolarmente significativo è stato l’intervento della Presidente Provinciale ACLI di Benevento, Maria Giovanna Pagliarulo, che a conclusione del concerto della tappa Beneventana ha voluto dedicare un messaggio di incoraggiamento ai protagonisti: “Complimenti a questi giovani artisti: il vostro futuro è un cammino prezioso tra studio, disciplina e arte. Continuate così, con passione e dedizione. Ad maiora semper!”. Le sue parole hanno suggellato una partecipazione corale che ha visto presenti tutti i referenti degli enti patrocinanti, i quali hanno sottolineato l’alta professionalità e il rigore artistico di ogni artista coinvolto.

“Siamo orgogliosi di aver offerto al territorio uno spettacolo di così alto profilo,” ha dichiarato il M° Carmine Ruggiero, Presidente dell’Accademia Progetto Musica e referente provinciale delle AcliArteSpettacolo Sannio. “La perfetta riuscita dei concerti, la bravura dei solisti e l’entusiasmo del pubblico dimostrano che il Sannio è una terra viva, capace di farsi portavoce di messaggi civili attraverso l’arte”.

L’Accademia rinnova il suo ringraziamento ai Frati Minori del Sannio e dell’Irpinia, alle ACLI, al CESVOLAB e a tutti i partner territoriali che hanno reso possibile questo straordinario successo.