Al via la seconda edizione del progetto dell’ASL Avellino dedicato ai ragazzi con disturbo dello spettro autistico

Il teatro come luogo di incontro e di crescita. Il teatro come spazio di confronto e di sperimentazione. Ecco i principi cardine del progetto “Sipario”, destinato ai ragazzi con disturbo dello spettro autistico a partire dai 13 anni, promosso dall’Asl di Avellino attraverso il Dipartimento Salute Mentale e dipendenze e l’Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’adolescenza.

Dopo il successo raggiunto lo scorso anno con il coinvolgimento di 10 ragazzi che, affiancati da coetanei normotipici, hanno frequentato settimanalmente laboratori teatrali per concludere il percorso con la messa in scena della lettura teatralizzata “Nel meraviglioso Sogno di Oz”, l’Asl Avellino apre le iscrizioni per la seconda edizione del progetto che si svilupperà a partire dal prossimo 19 gennaio.

“Sipario” non inteso come “separazione” ma come strumento che unisce, che mette in relazione e il teatro rappresenta da sempre un luogo d’incontro, ma anche uno spazio che valorizza le persone e non giudica, che aiuta le persone a sperimentarsi e a confrontarsi nel lavoro di gruppo, favorendo la comunicazione non verbale, l’immedesimazione nei sentimenti dei personaggi, l’ascolto attivo e l’empatia.

Attraverso il linguaggio del teatro è possibile lavorare sulle capacità di osservazione e percezione dell’altro, ma soprattutto, mediante il lavoro di gruppo, sulla costruzione di abilità di interazione e di comunicazione sociale.

E sono proprio queste le finalità del progetto “Sipario”:

• potenziare le abilità sociali ed emotive, quali comunicazione, interazione, consapevolezza sociale ed emotiva attraverso la recitazione e la lettura teatrale;

• accrescere l’autostima personale e il senso di auto-efficacia;

• rafforzare la consapevolezza dell’espressività della voce e del corpo;

• sviluppare la capacità di imitazione e di finzione;

• migliorare le strategie di coping;

• sperimentare l’efficacia relazionale creando momenti di serenità di gruppo;

• promuovere le abilità motorie, senza particolare attenzione alla performance, nel rispetto del peculiare funzionamento di ciascun partecipante.

Il progetto avrà una durata di cinque mesi, da gennaio a maggio 2026. Le attività si svolgeranno settimanalmente nei locali del Centro Autismo a Sant’Angelo dei Lombardi.

Il percorso sarà suddiviso in due fasi: nella prima si svolgeranno laboratori teatrali e nella seconda fase si lavorerà sulla preparazione e la messa in atto di spettacoli teatrali.

In base al numero di partecipanti, si valuterà la possibilità di formare uno o due gruppi, garantendo così un maggior coinvolgimento e partecipazione.