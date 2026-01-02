La Solidarietà di Fisciano rafforza i mezzi di soccorso su richiesta dell’ASL

Operatività per 365 giorni all’anno, anche a Capodanno. Su specifica richiesta della competente ASL di Salerno, l’Associazione “La Solidarietà” di Fisciano, nella notte della vigilia di Capodanno, ha raddoppiato il numero di mezzi disposti in diverse piazze del territorio dove le persone erano in attesa del 2026 tra concerti, festeggiamenti e fuochi d’artificio.

Tale predisposizione si è resa necessaria per far fronte ad eventuali emergenze, soprattutto nei luoghi in cui si sono verificati il maggior numero di assembramenti.

I mezzi impiegati nella notte di Capodanno sono stati i seguenti:

- Alfa Fisciano 1;

- Alfa Fisciano 2;

- Territoriale Fisciano;

- Territoriale Mercato San Severino;

- India Mercato San Severino;

- Concerto Mercato San Severino

Altri volontari del sodalizio fiscianese, inoltre, sono stati impegnati a supportare il servizio di emergenza durante il Concertone di fine anno nella Città di Salerno.

“A tutti i volontari – dichiara il Presidente del sodalizio fiscianese Alfonso Sessa - va rivolto un grande plauso, per il senso di responsabilità, di dedizione e premura al servizio del prossimo. Uomini e donne, che con grande professionalità, altruismo e senso del dovere, hanno vegliato sulla sicurezza di migliaia di persone in attesa dell’arrivo del nuovo anno”.

“A loro e all’intera Comunità – conclude il Presidente Sessa – il nostro sodalizio rivolge il più sincero e affettuoso augurio di un Felice e Sereno inizio d’anno”.