S. Marco Evangelista (NA), poliziotto penitenziario recupera l'incasso

Un appartenente alla Polizia Penitenziaria in forza presso il Nucleo Penitenziario di Secondigliano, a Napoli, mentre era libero dal servizio, si avvedeva di una rapina condotto all’interno di un supermercato di S. Marco Evangelista da tre individui travisati, mentre un quarto faceva da palo, intervenendo con sprezzo del pericolo e riuscendo a recuperare l’incasso.

A dare la notizia è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, per voce del vice segretario regionale Raffaele Munno, che “auspica che gli venga riconosciuta la giusta ricompensa, avendo dimostrato la propria professionalità in un contesto assai pericoloso, con grande abnegazione”.

Anche Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE, il primo e più rappresentativo dei Baschi Azzurri, auspica che “l’Amministrazione penitenziaria proponga il poliziotto penitenziario per un’adeguata ricompensa a livello ministeriale. Il SAPPE dice mille volte grazie ai poliziotti penitenziari in servizio, ai nostri poco conosciuti eroi del quotidiano, per quello che fanno ogni giorno nelle carceri italiane a rappresentare lo Stato con professionalità, abnegazione, umanità per garantire ordine e sicurezza ed anche per gli interventi quotidiani sulle strade del Paese in servizio di Polizia mentre assolvono ai compiti istituzionali del Corpo”.