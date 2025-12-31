Sicurezza e legalità in primo piano, con attenzione alle necessità degli operatori di polizia

E’ tempo di bilanci per il Lisipo – Libero Sindacato di Polizia, per l’Associazione Amici della Polizia di Avellino e per la Federazione Sicurezza e Difesa, dopo un anno impegnativo e problematico sotto il profilo della sicurezza urbana in Irpinia e in particolare nel capoluogo, che però ha visto sempre in prima fila le forze dell’ordine spendersi a pieno nelle azioni di contrasto, repressione e prevenzione dei fenomeni criminosi.

Significativa anche l’azione di tutela sindacale nei confronti degli operatori del comparto, che è stata quotidianamente espressa da un’organizzazione autonoma e agguerrita, che con coerenza si è fatta interprete delle istanze e delle esigenze dei lavoratori del settore, prestando particolare attenzione al contesto sociale, oltre che attraverso una costante assistenza agli iscritti e l’erogazione di servizi utili.

Lo scambio degli auguri per il nuovo anno tra il segretario generale nazionale del Lisipo, Antonio de Lieto, e il presidente provinciale degli Amici della Polizia, Massimo Picone, è stata l’occasione per discutere del futuro delle due sigle.

Il 2026 infatti si prospetta un anno di grande impegno e di nuove sfide, nel solco di un percorso che nasce da lontano.

“Proseguiremo la nostra attività – ha affermato de Lieto – evidenziando le criticità e avanzando proposte concrete, così come è nostra abitudine, consapevoli dell’importanza e della delicatezza dei temi della sicurezza e della legalità, con l’intento di dare un contributo positivo all’intera comunità locale e al Paese. Forti di un’esperienza maturata negli anni sul campo, ci poniamo l’obiettivo di consolidare il rapporto con la cittadinanza e la presenza sindacale, al fine di tutelare il ruolo e la dignità degli operatori di Polizia”.

“Anche l’associazione Amici della Polizia – ha sostenuto dal canto suo Massimo Picone – continuerà a fornire il proprio supporto per costruire un rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni, facendo conoscere il lavoro che viene svolto ogni giorno da chi è impegnato nel garantire la sicurezza pubblica, ma denunciando allo stesso tempo i problemi esistenti, per creare le condizioni per una rapida soluzione. Non mancano infatti segnali preoccupanti nella nostra provincia, in termini di recrudescenza della criminalità e sul fronte del degrado degli spazi urbani, che richiedono risposte urgenti ed efficaci. Come volontari continueremo a prestare massima attenzione anche alle iniziative di solidarietà sociale”.