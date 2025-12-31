In Nativitate Domini

Ultimo appuntamento alla Parrocchia Maria SS.ma di Montevergine di Rione Mazzini

locandina in nativitate domini 2_page-0001 (1)La Parrocchia Maria SS.ma di Montevergine di Rione Mazzini ad Avellino invita tutti alla conclusione della Rassegna “In Nativitate Domini” con un concerto di musiche e canti natalizi.

La rassegna, che ha già visto la partecipazione di un folto numero di persone ai precedenti appuntamenti, tra cui il suggestivo concerto della Sonora Sax Quartet e l’emozionante esibizione di Mons. Pierangelo Pietracatella all’organo, si conclude con:
 
Venerdì 2 gennaio, alle ore 19,00 con l’Ensemble Strumentale Aedon con il soprano Giuseppina Perna.
Un concerto per celebrare la gioia della Natività e concludere in bellezza questo percorso musicale natalizio.
 
Tutti sono invitati! L’ingresso è libero e aperto a tutti. 
 
La Parrocchia ringrazia tutti coloro che hanno partecipato ai precedenti appuntamenti e invita tutti a concludere insieme questa esperienza di fede e di musica.
