Ultimo appuntamento alla Parrocchia Maria SS.ma di Montevergine di Rione Mazzini

La Parrocchia Maria SS.ma di Montevergine di Rione Mazzini ad Avellino invita tutti alla conclusione della Rassegna “In Nativitate Domini” con un concerto di musiche e canti natalizi.

La rassegna, che ha già visto la partecipazione di un folto numero di persone ai precedenti appuntamenti, tra cui il suggestivo concerto della Sonora Sax Quartet e l’emozionante esibizione di Mons. Pierangelo Pietracatella all’organo, si conclude con:

Venerdì 2 gennaio, alle ore 19,00 con l’Ensemble Strumentale Aedon con il soprano Giuseppina Perna.

Un concerto per celebrare la gioia della Natività e concludere in bellezza questo percorso musicale natalizio.

Tutti sono invitati! L’ingresso è libero e aperto a tutti.