Pubblicati due nuovi saggi della Pro Loco di San Mango sul Calore (AV)

La Pro Loco Sanmanghese ha pubblicato due saggi dedicati alla memoria storica della comunità, firmati dal presidente Fiorenzo Iannino. Nel primo (‘Il Natale di padre Lele’) si ricostruisce la breve ma intensa esperienza pastorale vissuta in paese, nell’immediato post-terremoto, da Padre Ezechiele Ramin, per tutti Padre Lele: il quarantesimo anniversario del suo martirio in Amazzonia è stato ricordato dall’associazione in occasione dell’evento estivo ‘Luci su Sant’Anna’.

Nel secondo (‘A.D. 1869, l’oro rubato’) si ricostruiscono le dinamiche di un clamoroso furto di preziosi ex voto, che a suo modo testimonia il senso di una plurisecolare e profonda devozione verso il patrono San Teodoro. La vicenda è stata oggetto di un’agile mostra documentaria, organizzata in occasione dell’annuale esposizione del prezioso patrimonio sacro.

‘Con questi brevi saggi- ricorda il presidente Fiorenzo Iannino- riaffermiamo uno degli obiettivi di fondo dell’associazione, che si avvale della collaborazione dell’amministrazione comunale e della Mnemoteca diretta dal professore Nicola De Blasi: insieme promuoviamo il territorio a partire dalle radici e dalla identità sociale, così come abbiamo fatto anche in occasione del recente convegno dedicato alle origini locali del culto dell’Immacolata’.

I saggi, gratuiti, sono disponibili sulle pagine social dell’associazione.