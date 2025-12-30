Il Consiglio della Provincia di Avellino accoglie l'iniziativa della famiglia Massaro

Il Consiglio Provinciale, nel corso della seduta odierna, ha approvato all’unanimità la proposta di donazione di materiale bibliografico “Fondo Andrea Massaro” alla Biblioteca Provinciale “Scipione e Giulio Capone” di Avellino.

“Abbiamo accolto subito con favore l’iniziativa della famiglia del compianto Andrea Massaro, figura di spicco del mondo culturale irpino – dichiara il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane -. Grazie a questa donazione si va ad arricchire il nostro patrimonio librario, che è già straordinario, con altri preziosi volumi e ricerche dell’indimenticato storico, personalità dalle superlative qualità umane. Doveroso e sentito il ringraziamento alla famiglia”.

Nel corso della seduta, il consigliere provinciale Franco Di Cecilia, oltre a ricordare la figura di Andrea Massaro, ha espresso parole d’elogio nei confronti degli eredi e ha proposto l’attribuzione di un riconoscimento ufficiale alla famiglia. Proposta accolta con favore dal presidente Buonopane e dall’intero Consiglio Provinciale.