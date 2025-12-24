Eventi, mercatini e musica per grandi e bambini

“Natale in Comune” è il titolo della rassegna che l’amministrazione Siricio, in tempi record, ha organizzato per “illuminare” le feste a Monteforte Irpino. Dopo il grande albero posizionato dinanzi Palazzo Loffredo e le luminarie installate in tutto il paese, dal centro alla periferia, nel cartellone sono stati previsti tantissimi momenti di intrattenimento. “Un calendario di eventi pensato per unire la comunità, valorizzare le tradizioni e vivere insieme la magia del Natale -spiega il sindaco Fabio Siricio -. Dalla tombolata ai laboratori per bambini, dai mercatini alle degustazioni, fino alla cultura, alla musica e agli appuntamenti dedicati a grandi e piccoli: tante occasioni di incontro per condividere momenti autentici di festa”.

Sabato 27 dicembre eventi sia di mattina che di pomeriggio. Dalle 10 alle 13 ecco il “Villaggio di Natale” per tutti i bambini in Piazza Umberto I, evento organizzato in collaborazione con “Intra” e Lilliput”. Nel pomeriggio l’appuntamento è nel salone parrocchiale della chiesa di San Martino situata nell’omonimo Borgo – il cui castello da un paio di giorni è illuminato di bianco, rosso e verde in onore della nostra Nazione – a partire dalle 17.30. Un evento, nato da un’idea di Katia Renzulli, consigliera comunale delegata ad Agricoltura e Turismo e di Francesca De Santis, assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione, dedicato alla storia, alla cultura e alle tradizioni del territorio, concepito come un’occasione concreta per valorizzare il patrimonio locale e le risorse culturali, artistiche ed enogastronomiche della comunità.

Protagonista della serata sarà la presentazione del libro di Eleonora Davide, “Il Normanno e i segreti del Castello”, un’opera che accompagna il pubblico alla scoperta delle radici medievali del territorio e del suo patrimonio storico, attraverso racconti e atmosfere ricche di fascino. A dialogare con l’autrice e ad approfondire i contenuti storici e culturali dell’opera sarà la prof.ssa Giovanna Della Bella, relatrice dell’incontro.

L’iniziativa non sarà una semplice presentazione letteraria, ma una vera e propria esperienza immersiva. Attori in abiti medievali, realizzati dall’atelier Adriana Monaco, daranno vita a suggestive scene ispirate al passato. Le letture di brani tratti dal libro, affidate a Paolo De Vito, e le musiche di Osvaldo Ardita, ispirate al mondo medievale, accompagneranno il pubblico in un viaggio evocativo nel tempo.

Ampio spazio sarà dedicato anche alla promozione delle eccellenze del territorio, con una degustazione di prodotti tipici locali, il tutto accompagnato dalle bollicine.

L’evento rappresenta un’importante opportunità per raccontare e promuovere Monteforte Irpino attraverso le sue storie, le sue tradizioni e le sue risorse, rafforzando il legame tra identità locale, cultura e sviluppo del territorio, in un periodo particolarmente significativo come quello delle festività natalizie.

Sempre sabato 27 dicembre, alle 19.30, nella Chiesa di San Nicola di Bari in Piazza Umberto si esibirà la Corale polifonica di Monteforte Irpino del Maestro Sibilia.