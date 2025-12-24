Denunciato un 30enne di Avellino grazie alle telecamere e alla collaborazione della Polizia

Un 30enne di Avellino è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino per aver acquistato, presso una tabaccheria del centro, sigarette e “gratta e vinci” con una carta di credito di cui si era indebitamente appropriato.

L’uomo ha effettuato tre distinte operazioni di pagamento per importi che non richiedono l’inserimento del codice Pin, per un totale di circa 90,00 Euro. La vittima, dopo aver ricevuto una serie di notifiche sul proprio smartphone dei pagamenti effettuati con la propria carta bancomat e accortasi dello smarrimento, ha denunciato l’accaduto presso la Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Avellino.

L’analisi delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza installati nell’attività commerciale ha permesso agli operatori, con il concorso investigativo della Squadra Mobile della Questura di Avellino, di risalire all’identità dell’uomo, già noto agli investigatori ed attualmente sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali

Si precisa che le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo.