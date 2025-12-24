Impegno, sicurezza e vicinanza alla comunità anche durante le festività

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino rivolge i più sentiti auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutta la cittadinanza.

In occasione delle festività, il Comando desidera esprimere vicinanza alla comunità irpina, rinnovando il proprio impegno quotidiano al servizio della sicurezza, della tutela delle persone e del territorio.

Un pensiero particolare va a tutti coloro che trascorreranno questi giorni di festa lontano dalle proprie famiglie per garantire soccorso e assistenza alla popolazione.

Con l’auspicio che il nuovo anno porti serenità, salute e speranza, i Vigili del Fuoco di Avellino continueranno a operare con professionalità, dedizione e spirito di servizio, valori che da sempre contraddistinguono il Corpo Nazionale.