Giornate tra teatro, laboratori e spettacoli gratuiti per bambini e famiglie

Dal 23 dicembre al 6 gennaio presso le strutture della Sala Teatro e Sala Museo dell’ ex Cinema Eliseo di Avellino si sta svolgendo il “Festival delle Fiabe – Ti racconto la città – Winter edition” il programma invernale organizzato dal Comune di Avellino dedicato ai bambini e alle famiglie che unisce teatro, gioco, e creatività. Dal 23 dicembre al 6 gennaio presso le strutture della Sala Teatro e Sala Museo dell’ ex Cinema Eliseo di Avellino si sta svolgendo il “Festival delle Fiabe – Ti racconto la città – Winter edition” il programma invernale organizzato dal Comune di Avellino dedicato ai bambini e alle famiglie che unisce teatro, gioco, e creatività.

La Rassegna è finanziata dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e continua le attività già realizzate nel periodo estivo.

Il progetto ha l’obiettivo di offrire alle famiglie un supporto concreto durante il periodo delle festività, attraverso l’organizzazione di attività educative, culturali e ludico-creative tutte ad ingresso libero e gratuito distribuite nelle ore mattutine, affiancate da spettacoli teatrali e musicali pomeridiani e serali, pensata per favorire momenti di condivisione, socialità e partecipazione intergenerazionale.