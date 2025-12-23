Il progetto punta a mobilità sostenibile, interscambio modale e miglioramento dei collegamenti

L’atto fa seguito all’intesa sottoscritta con l’Accordo di Programma firmato tra Regione Campania, Comune di Napoli, Agenzia del Demanio, Università degli Studi di Napoli Parthenope, Rete Ferroviaria Italiana e FS Sistemi Urbani che prevede la realizzazione della nuova stazione e del nuovo deposito della Linea 6 della metropolitana comunale, la rigenerazione delle aree ferroviarie e la realizzazione del nuovo campus dell’Università Parthenope.

In particolare, sulle aree oggetto di acquisizione da parte del Comune, site in via Campegna per un totale di circa 93.000 mq, verrà realizzato il nuovo deposito/officina della Linea 6 della metropolitana, che con la nuova stazione di via Campegna favorirà la creazione di un sistema di interscambio modale tra le linee metropolitane L2 e L6, con l’obiettivo di migliorare la connettività del trasporto pubblico e facilitare i trasferimenti tra le diverse modalità di trasporto.

L’intervento configura il nodo di interscambio di Napoli Campi Flegrei come nuova porta ovest per la Città: il progetto intende restituire spazi rigenerati alla comunità, promuovere la sostenibilità e incentivare l’intermodalità, con benefici attesi per l’intera area metropolitana.

L’atto si colloca nel più ampio progetto della Linea 6 quale tassello fondamentale per potenziare la mobilità metropolitana e rigenerare il territorio dei Campi Flegrei.

“La cessione delle nostre aree rappresenta un punto cardine per lo sviluppo della città e delle connessioni con l’area metropolitana. Il Gruppo FS conferma l’attenzione ed il supporto al rilancio della mobilità urbana sostenibile e interconnessa attraverso iniziative concrete i cui primi beneficiari saranno i cittadini”, ha dichiarato l’AD e DG di FS Sistemi Urbani Matteo Colamussi.

“Oggi compiamo un altro passo in avanti per il potenziamento della mobilità cittadina. L’acquisizione delle aree in via Campegna per la realizzazione della nuova stazione e del deposito della Linea 6 ci consente di risolvere un problema storico. Questo intervento ci permetterà di sfruttare infatti a pieno le potenzialità di una linea d’interscambio fondamentale per i Campi Flegrei. L’utilizzo di tutti i treni acquistati consentirà il pieno esercizio della Linea 6, un nodo cruciale per l’intera area metropolitana. Continuiamo a lavorare per incentivare la mobilità sostenibile e questo tassello si aggiunge al percorso già avviato di potenziamento del trasporto pubblico cittadino, un servizio indispensabile per il benessere della comunità”. Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.