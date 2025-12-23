Dalla tradizione partenopea agli spiritual, un concerto che racconta la nascita attraverso il canto

“Luce gentile” è il titolo del concerto proposto quest’anno dalla Corale dei Santi Prisco e Agnello giovedì 25 dicembre 2025 alle ore 19:30 presso la Chiesa dei SS. Prisco e Agnello, nell’ambito del cartellone degli eventi “ViviAmo il Natale 2025” del Comune di Sant’Agnello.

Un percorso che unisce stili diversi: dal colto al popolare, dal liturgico allo spiritual, dalla solennità di “Luce Gentile”, su testo di J. H. Newman, al calore della tradizione italiana e partenopea fino a raccontare il Natale del popolo con “Quanno nascette Ninno”, “Stanotte è Natale” e “Ninna nanna del Presepe”. A seguire uno sguardo sulle atmosfere internazionali con i grandi classici del repertorio natalizio come “Silent night” e infine una conclusione carica di energia con i ritmi e le potenti vibrazioni del Gospel e degli Spiritual. Diretta da Annamaria D’Esposito, la Corale dei Santi Prisco e Agnello verrà accompagnata da Annalisa Pepe al pianoforte, Gaetano Ambrosino al violino e da Giovanni Vescera alle percussioni.

A Santo Stefano sarà invece la volta del quartetto femminile “Amado Quartet” che si esibirà venerdì 26 dicembre 2025 alle ore 19:30 alla Chiesa dei Sette Dolori. “Amado Quartet” è un ensemble di musiciste con esperienze in prestigiose orchestre nazionali, istituzioni di risonanza internazionale e inoltre sono docenti di Licei musicali Campani. L’evento prevede i più celebri canti del Natale, Christmas Carols e medley strumentali, rielaborati da Marianna Meroni, con sfumature anche in chiave blues e jazz.Il filo conduttore sarà quello narrativo: una voce femminile guiderà gli spettatori lungo un viaggio nella maturità della terza età, dove il Natale diventa una celebrazione di ricordi, di legami che durano nel tempo e di tradizioni che si tramandano.