Il Viaggiatore arriva ad Aiello del Sabato (AV) tra tradizione, filosofia e suoni contemporanei

Il viaggio di “Se una notte in Irpinia un viaggiatore” approda ad Aiello del Sabato per “La Festa del Fuoco”, nuovo capitolo della seconda edizione del progetto culturale curato da Elementi che trasforma gli spazi pubblici irpini in palcoscenici di nuove narrazioni.

Come nel celebre romanzo calviniano “Se una notte d’inverno un viaggiatore”, in cui ogni capitolo si interrompe lasciando il lettore in sospeso, il viaggiatore attraversa l’Irpinia e scopre sei comuni che diventano altrettanti capitoli interrotti, ognuno con la propria storia da raccontare. Luoghi incompiuti che si rigenerano, spazi pubblici da riscoprire attraverso concerti, performance teatrali, talk, djset e allestimenti scenografici.

Il 27 dicembre dalle ore 19:00, il suggestivo borgo di Tavernola San Felice e la Chiesa di San Felice Martire diventeranno teatro di un evento che intreccia riflessione filosofica, musica contemporanea e ritualità ancestrale. La serata si aprirà con una Disputa Filosofica dedicata ai Riti, momento di confronto e approfondimento sul significato delle pratiche rituali nelle comunità.

Protagonisti musicali della serata saranno Joseph (Giuseppe Marra), giovane cantautore avellinese classe 2003, tra i finalisti di Sanremo Giovani 2025 con il brano urban pop introspettivo “Fenomenale”, e Anna and Vulkan, una delle novità più interessanti della scena musicale italiana che connette il cantautorato e il funk, i testi in napoletano e la fascinazione per la canzone italiana Anni ’80. Il progetto nasce nella provincia di Napoli e il Vulcano è un chiaro riferimento al Vesuvio, da sempre presente fuori alla finestra di casa dell’artista e simbolo costante del ritorno a casa. Ad accompagnarli il sound ricercato di Sometime Collective,

Come in ogni tappa del progetto, Vito Villannacci & Friends realizzeranno un live painting, lasciando un’opera permanente che arricchirà il patrimonio artistico del luogo.

Il culmine della serata sarà l’accensione propiziatoria dell’Uomo di Fuoco, momento simbolico che richiama antiche tradizioni e si carica di nuovi significati nel contesto della rigenerazione culturale. Un momento collettivo che unisce passato e presente, tradizione e innovazione.

Durante l’evento sarà attivo un servizio di food & beverage per vivere la festa in convivialità.

Tutti gli eventi sono gratuiti e ad accesso libero.

“Se una notte in Irpinia un viaggiatore” continua così a seminare bellezza e cultura: la rigenerazione passa anche da ciò che resta: idee, talenti e opere che continueranno a vivere nei territori anche quando il viaggiatore sarà ripartito.

Ingresso libero