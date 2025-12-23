A Napoli sfuma la vittoria dopo due set dominati, il girone d’andata resta da incorniciare

Si chiude con tanto rammarico, ma anche con la consapevolezza di un percorso più che positivo, il girone d’andata della Guancia Volley Academy. In trasferta contro Volley Word Napoli arriva una sconfitta per 3-2 (17-25; 19-25; 25-21; 25-23; 15-11) che lascia l’amaro in bocca alla squadra di coach Modica, avanti di due set e poi rimontata dai padroni di casa. La GVA parte fortissimo: nei primi due parziali il cambio palla funziona con grande continuità, l’attacco è efficace e ordinato e il muro-difesa riesce spesso a contenere le soluzioni napoletane: un avvio di gara di alto livello, con percentuali offensive solide e pochi errori diretti, soprattutto nei fondamentali di prima linea. Il 17-25 e il 19-25 fotografano un match che sembra indirizzato. Dal terzo set, però, cambia l’inerzia. Volley Word Napoli cresce in battuta, aumenta la pressione in difesa e trova ritmo in attacco, mentre tra le fila della Guancia iniziano a pesare stanchezza e qualche imprecisione di troppo: aumentano gli errori gratuiti nei set finali e cala l’efficienza offensiva, fattori che consentono ai padroni di casa di rientrare progressivamente in partita.

Il 25- 21 e il 25-23 riaprono tutto, portando la sfida al tie-break. Nel quinto set l’equilibrio regge solo nelle fasi iniziali. Napoli sfrutta meglio le occasioni, mentre la GVA fatica a ritrovare la lucidità dei primi due parziali. Il 15-11 finale completa la rimonta e consegna ai campani una vittoria di grande carattere. Nonostante la sconfitta, il bilancio resta ampiamente positivo. La Guancia Volley Academy chiude il girone d’andata al terzo posto con 14 punti, alle spalle di Pomigliano (16) e della capolista Volla (21): un risultato di grande valore per una neopromossa che ha dimostrato, numeri alla mano, di poter competere stabilmente ai vertici del campionato. Ora spazio alla sosta natalizia, utile per ricaricare le energie e lavorare sui dettagli. Il 2026 si aprirà con il primo turno del girone di ritorno e con l’impegno casalingo contro Ischia, occasione ideale per ripartire con ambizione e confermare il ruolo da protagonista che la GVA si è conquistata sul campo.