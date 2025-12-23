Posti di blocco, perquisizioni e contrasto ai reati predatori nei comuni del solofrano e montorese

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto, Dr.ssa Rossana Riflesso, nelle ultime settimane ha ulteriormente rafforzato i servizi di controllo del territorio, con particolare attenzione ai comuni della Valle dell’Irno e della Valle del Sabato. Le attività, condotte sia nelle ore diurne che notturne, mirano a prevenire i reati e garantire un pronto intervento in caso di necessità.

Le operazioni, coordinate dalla Compagnia Carabinieri di Solofra con il supporto della Compagnia di Intervento Operativo (C.I.O.) del 14° Battaglione Carabinieri Calabria, hanno previsto numerosi posti di controllo, perquisizioni personali e veicolari e una costante vigilanza nelle aree considerate più sensibili, assicurando così un presidio capillare del territorio.

In questi ultimi giorni i militari dell’Arma hanno controllato centinaia di veicoli e automobilisti, elevando sanzioni per gravi infrazioni al Codice della Strada. A Solofra l’Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri ha deferito per “porto di armi od oggetti atti ad offendere”, “riciclaggio” e “possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli” un 38enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, sorpreso in atteggiamento sospetto. A seguito di controllo e perquisizione venivano rinvenuti: nr. 1 cacciavite, nr. 1 paio di pinze in acciaio, nr. 1 bastone di legno e nr. 16 cartoni imballati contenenti all’interno fango tonificante del valore complessivo di circa 1200euro. Quanto rinvenuto, ritenuto provento illecito è stato sottoposto a sequestro.

A Montoro due coniugi, sono stati proposti per l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio, non avendo fornito valide motivazioni circa la loro presenza in zona.

Parallelamente è proseguita l’attività di contrasto ai reati in materia di stupefacenti: nel solofrano e montorese, i Carabinieri hanno intensificato i controlli nelle aree note per il consumo e lo spaccio di droga. Tre persone sono state segnalate alla competente Autorità Amministrativa poiché trovate in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana, detenute per uso personale. Complessivamente sono stati sequestrati circa 10 grammi di sostanze stupefacenti.

L’Arma rinnova l’invito alla cittadinanza a collaborare segnalando tempestivamente al 112 ogni situazione sospetta, soprattutto in caso di assenza dei proprietari dalle abitazioni. L’attenzione contro i reati predatori resta alta e i controlli continueranno anche nei prossimi giorni su tutto il territorio provinciale.