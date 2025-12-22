Sondaggio sulla città di Avellino

Ghisleri presenta un’analisi demoscopica sul presente e il futuro politico del capoluogo irpino

Lunedì 22 dicembre, alle ore 11.00, presso il Circolo della Stampa di Avellino, in Corso Vittorio Emanuele, nell’ambito di una conferenza stampa la sondaggista Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, ha illustrato i risultati di una rilevazione demoscopica sulla città di Avellino, realizzata in vista delle prossime elezioni amministrative.

La ricerca prende spunto dagli interventi ospitati negli ultimi mesi dagli organi di stampa locali.

L’iniziativa è promossa dall’associazione culturale Lupus Doctus, impegnata da anni nella creazione di occasioni di dibattito e confronto sui grandi temi legati alle problematiche del territorio irpino, con l’obiettivo di analizzarne le cause e individuare le migliori soluzioni per il rilancio delle comunità locali.