Spettacolo su simbologie e metafore del presepe tradizionale napoletano

A Sant’Agnello lo spettacolo sulle simbologie silenziose dei pastori, “La città del presepe”, nell’ambito del cartellone di eventi “ViviAmo il Natale 2025” del Comune di Sant’Agnello. Martedì 23 dicembre 2025 alle ore 19:30, presso la Chiesa dei SS. Prisco e Agnello, la Società dei Concerti di Sorrento, in collaborazione con la Compagnia teatrale Karma, porterà in scena uno spettacolo teatrale dove i protagonisti sono i pastori e le metafore che portano con sé.

Ad accompagnare il racconto sarà il pastore Benino che si risveglierà, all’occorrenza, e sarà traghettatore, per raccontare cosa si cela dietro il pianto della lavandaia alla fonte, o dietro le predizioni che farà la zingara o anche dietro i bagordi dell’osteria. E così fra le simbologie della fonte, il simpatico razzullo, l’oste tentatore, la zingara e i musici, accompagnati dai figuranti del presepe, lo spettatore si trova immerso in un vero e proprio presepe napoletano, fino ad arrivare alla grotta, al grembo di Maria e alla drammatica scena tra Maria e Giuseppe.

Nella giornata di martedì 23 dicembre 2025 a Sant’Agnello sono previsti inoltre:

- appuntamento per i bambini ai Colli di Fontanelle: alle ore 16:00 nel Centro Nuovi Orizzonti (e non in piazza, come precedentemente previsto, in considerazione delle previsioni meteo) ci sarà infatti lo spettacolo di magia con il mago Russel e l’arrivo di Babbo Natale

- dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 21:00 Mercatini di Natale a Piazzetta Angri e via Diaz con animazione e degustazione di torrone (dalle 18:00 alle 19:00).

Eventuali variazioni al programma sono comunicati sui canali social del Comune di Sant’Agnello