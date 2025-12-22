La comunità parrocchiale si prepara al Natale scegliendo la riconciliazione

La Parrocchia Maria Santissima Annunziata di Pietrastornina, guidata dal Parroco Don Giovanni Panichella, ha celebrato il tempo forte dell’Avvento invocando la Pace, preparandosi al Natale con un cuore pronto a fare la pace.

Ogni domenica delle quattro domeniche di Avvento, è stata accesa una candela della Corona d’Avvento e una lampada colorata che ci ricorda un impegno di pace, così il nostro cuore diventerà sempre più luminoso per accogliere Gesù, la Luce del mondo, annuncia il Parroco Don Giovanni Panichella.

Ai piedi dell’altare oltre la corona di Avvento è stata posta la Bandiera della Pace, dinanzi la quale sono state poste quattro candele, per pregare per la Pace e richiamare all’attenzione in questo tempo di Avvento e del Natale prossimo gesti concreti di Pace, poiché la Pace possa scaturire dal profondo del cuore e far terminare ogni forma di odio, di cupidigia, di rancore verso l’altro e terminare tutte le guerre, possiamo con le Celebrazioni dell’Avvento invocando la Pace avere tra noi rapporti quotidiani di affetto, di stima, di gratitudine e di amore prima di tutto per Dio e per il prossimo, solo così possiamo stare nella Pace.

Nella prima domenica è stata accesa la prima candela e portato all’altare una lampada bianca. Il bianco è il colore della purezza e della non violenza, con questo gesto promettiamo di fare sempre il bene, di non fare del male a nessuno e di essere una piccola luce nel buio.

Nella seconda domenica abbiamo acceso la seconda candela e portato all’altare una lampada verde.

Il verde è il colore della speranza e ci ricorda che possiamo sempre migliorare come una piantina che cresce, anche noi possiamo portare speranza agli altri.

Nella terza domenica abbiamo acceso la terza candela e portato all’altare una lampada gialla, il colore della gioia. La vera gioia nasce dall’amicizia, dal perdono e da un sorriso sincero. Quando accogliamo Gesù, diventiamo più luminosi.

A volte facciamo fatica a credere che Dio ci ama davvero, ma San Giuseppe ci ricorda che la fede è fidarsi e accogliere, lui ha accolto Maria e Gesù con amore e coraggio. Anche noi siamo invitati ad aprire il cuore ai sogni di Dio e ai sogni che abbiamo dentro.

Accendiamo la quarta candela e portiamo una lampada rossa, nella quarta ed ultima domenica di Avvento, la lampada rossa il colore dell’amore e della fiducia. Vogliamo vivere con un cuore empatico, capace di costruire pace, proprio come fece Giuseppe.

Terminato il tempo di Avvento ci apprestiamo a vivere il tempo del Santo Natale, in attesa della nascita di Cristo, poiché “Dove nasce Cristo nasce la speranza” prepariamoci a vivere sempre con il cuore pieno di pace e di amore le prossime Celebrazioni Eucaristiche, come da programma:

Martedì 16 Dicembre Inizio della Novena di Natale, alle ore 18.00 Santa Messa,

Domenica 21 Dicembre Benedizione dei Bambinelli in tutte le celebrazioni,

Mercoledì 24 Dicembre dalle ore 9.30/12.30 confessioni;

alle ore 17.00 Santa Messa Vespertina della Vigilia di Natale presso la Chiesa San Pietro Apostolo;

alle ore 23.30 Santa Messa Solenne della Notte di Natale presso la Chiesa Maria Santissima Annunziata;

al termine breve processione fino a Piazza Vittorio Veneto con l’immagine di Gesù Bambino,

Giovedì 25 Dicembre Solennità del Natale del Signore Gesù, alle ore 9.30 Santa Messa presso la Chiesa Madonna del Carmine;

alle ore 11.00 Santa Messa presso la Chiesa Maria SS.Annunziata;

alle ore 18.00 Santa Messa presso la Chiesa Sacri Cuori di Gesù e Immacolato di Maria nella frazione Furmo;

Venerdì 26 Dicembre Festa di Santo Stefano Martire

alle ore 11.00 Santa Messa presso la Chiesa Maria Santissima Annunziata;

Domenica 28 Dicembre Festa della Santa Famiglia di Nazareth rinnovo delle promesse matrimoniali,

le celebrazioni seguiranno il consueto orario dimenicale, in serata alle ore 18.30 Santa Messa in Cattedrale a Benevento per la chiusura dell’anno giubilare.

Martedì 31 Dicembre alle ore 17.00 Santa Messa prefestiva presso la Chiesa San Pietro Apostolo;

alle ore 18.00 Santa Messa prefestiva presso la Chiesa Maria Santissima Annunziata al termine Esposizione del Santissimo Sacramento e canto del Te Deum di ringraziamento con Benedizione Eucaristica.

Aspettando l’Epifania del Signore

Giovedì 1 Gennaio Solennità di Maria Madre di Dio, alle ore 9.30 Santa Messa presso la Chiesa Madonna del Carmine, alle ore 11.00 Santa Messa presso la Chiesa Maria Santissima Annunziata, dove al termine si terrà l’Atto di Affidamento alla Beata Vergine Maria, alle ore 18.00 Santa Messa presso la Chiesa dei Sacri Cuori di Gesù e Immacolato di Maria,

Lunedì 5 Gennaio alle ore 17 Santa Messa prefestiva presso la Chiesa di San Pietro Apostolo alla frazione Ciardelli, alle ore 18.00 Santa Messa prefestiva presso la Chiesa Maria Santissima Annunziata, al termine breve processione con l’immagine di Gesù Bambino, al rientro in Chiesa bacio al Bambinello e estrazione della lotteria di Natale,

Domenica 11 Gennaio Festa del Battesimo di Gesù rinnovo delle promesse battesimali, le Celebrazioni seguiranno il consueto orario domenicale, al termine della Celebrazione delle ore 11.00 benedizione dei bambini che hanno ricevuto il Sacramento del Battesimo nell’anno 2025.