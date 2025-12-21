Napoli, ” A Natale un dono per capello “

Parte dell’incasso devoluto alla Fondazione Santobono Pausilipon per i piccoli pazienti

Aggiunto da Redazione il 21 dicembre 2025.
Tags della Galleria ATTUALITA', PRIMO PIANO

2Torna il tradizionale appuntamento con la beneficenza da parte di Di Benedetto Parrucchieri, che anche quest’anno ha realizzato una iniziativa a favore della Fondazione Santobono Pausilipon con l’obiettivo di sostenere le attività quotidiane e l’impegno di ricerca a favore dei piccoli pazienti oncologici in cura presso l’omonima Azienda ospedaliera.

“A Natale un dono per capello” è il titolo della giornata di solidarietà svoltasi nei giorni scorsi attraverso la quale il gruppo Di Benedetto Parrucchieri ha donato parte dell’incasso dell’attività alla Fondazione diretta da Flavia Matrisciano e nata nel 2010 con l’obiettivo di supportare l’AORN Santobono Pausilipon nel costante miglioramento della qualità di vita e di cura per i piccoli pazienti e i loro familiari.

Una storia, quella del gruppo Di Benedetto parrucchieri e dei tre soci Giuseppe, Salvatore e Michele Di Benedetto iniziata 10 anni fa e che è cresciuta nel tempo con un costante e straordinario successo fino a raggiungere oggi quota 23 negozi distribuiti in tutta la Campania (fra questi gli store di Napoli in via Duomo, via Chiaia, Porta Nolana, Posillipo e Fuorigrotta) e con due prossime nuove aperture previste a Napoli ai Colli Aminei e a piazza Dante.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Source: www.irpinia24.it