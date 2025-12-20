Giordano (Ugl): «Professionalità e umanità»

“Le 5 nascite altamente complesse avvenute in 24 ore presso l’Ospedale Giovanni Paolo II di Policoro sono un esempio straordinario di efficienza e competenza del personale sanitario lucano. Quattro parti spontanei e un taglio cesareo eseguito dal dottor Carlo Quinto, con la collaborazione dei pediatri D’Alessandro, Montemurro e Agresti, testimoniano l’alto livello professionale e umano dell’équipe del Reparto di Ginecologia e Ostetricia, diretto dal dottor Giuseppe Trojano. Questo risultato dimostra il valore delle nostre strutture sanitarie e la dedizione del personale, che affronta quotidianamente situazioni complesse con competenza e umanità” – afferma Pino Giordano, Segretario Provinciale dell’Ugl Matera.

“L’Ugl esprime grande soddisfazione per l’eccellente risultato, soprattutto in un contesto in cui si registra una riduzione delle nascite in tutta Italia. Il fatto che l’ospedale Giovanni Paolo II stia dando un contributo così positivo per la salute del territorio è una conferma dell’importanza di potenziare e difendere le strutture sanitarie locali. Un apprezzamento va anche all’Assessore alla Salute, Cosimo Latronico, e al direttore dell’ASM, Maurizio Friolo, per il loro impegno nella crescita dell’ospedale. Recentemente, è stato annunciato che il Piano Triennale dei Fabbisogni prevede per l’ASM Matera 317 nuove assunzioni, segno concreto di rinnovamento e investimento nella sanità lucana. La Ugl sostiene con forza il lavoro dell’assessore Latronico, respingendo le polemiche politiche dell’opposizione, e ribadisce che la sanità deve anteporre il diritto alla cura a qualsiasi interesse economico. L’obiettivo è garantire una sanità pubblica efficiente e vicina ai cittadini”.