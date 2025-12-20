Nuova installazione multimediale al complesso Borbonico

L’utilizzo di sistemi digitali ha straordinarie potenzialità per conservare, valorizzare e promuovere i beni culturali. Coinvolgere il pubblico attraverso strumenti e metodologie innovative può stimolare una conoscenza e una fruizione sempre più attiva e motivata e creare consenso intorno al museo.

Proprio verso questa direzione si muove la Provincia di Avellino che utilizza sistemi sempre più innovativi per diffondere il ricco patrimonio archeologico, storico, artistico e anche enogastronomico che caratterizza non solo le collezioni museali, ma l’intero territorio irpino.

Lunedì 22 dicembre alle ore 18 presso il Complesso Monumentale Carcere Borbonico verrà inaugurata ed entrerà a far parte del percorso museale della sezione Irpinia, l’installazione “Rubedo. Invivo Veritas” a cura di Magnitudo Aps e Flussi arts, realizzata con i “Contributi a sostegno dei Musei e delle raccolte museali di ente e di interesse locale della Regione Campania – Esercizio Finanziario 2024”.

Rubedo. Invivo veritas nasce dall’incontro tra arte e indagine scientifica, esplorando il microcosmo nascosto dentro una goccia di vino. Colori e geometrie emergono dalla materia, rese visibili grazie alla luce e alle lente dell’osservazione scientifica.

Attraverso animazioni tratte da immagini reali, in un grande caleidoscopio audiovisivo, questa installazione ci invita a guardare il vino con occhi nuovi: non solo come bevanda, ma come materia viva in continua metamorfosi.

Una narrazione visiva dove scienza e arte convergono per svelare la bellezza dell’invisibile, in un atto di trasformazione che ricorda l’antica alchimia: il passaggio dalla sostanza grezza a una forma luminosa e preziosa.

Rubedo, in alchimia, rappresenta infatti il compimento delle trasmutazioni, la fase finale della “Grande Opera”.

Un emozionante viaggio immersivo per conoscere il vino, patrimonio culturale, scientifico, artistico e storico del nostro territorio.

Per l’inaugurazione il museo sarà straordinariamente aperto al pubblico di lunedì, dalle 18 alle 20. L’evento sarà accompagnato da una selezione musicale a cura di Gamino.