I Carabinieri incontrano gli studenti per promuovere valori, rispetto e consapevolezza tra i giovani

Continua in Irpinia la serie di incontri tra l’Arma dei Carabinieri e gli studenti delle scuole nell’ambito dell’ampio progetto relativo alla “Cultura della Legalità”.

I Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano e della Stazione di Montefalcione, hanno incontrato circa cento alunni dell’Istituto Comprensivo Statale Giovanni XXIII.

L’evento, che fa parte degli “incontri per la legalità” promossi dal Comando Provinciale Carabinieri di Avellino in tutta la provincia, si è svolto presso il laboratorio comunale “Walter Manfra” di Candida, ed ha avuto come tema centrale quello dell’ “esempio quale moltiplicatore di legalità”.

Dopo gli interventi della Dirigente Scolastica e dei rappresentanti comunali, il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Mirabella Eclano ha illustrato ai ragazzi l’importanza di saper riconoscere i modelli ed i valori ai quali ispirarsi.

“Non occorre essere eroi per poter essere un esempio”: partendo da questo concetto, gli attenti alunni sono stati guidati a riflettere sui pericoli e sulle insidie che si celano dietro un utilizzo poco consapevole di internet e di sostanze nocive; così come sulle ferite profonde che atti di bullismo o di discriminazione possono lasciare in chi ne è vittima.

La giornata si è conclusa tra gli applausi degli scolari, che hanno dimostrato grande capacità di ascolto ed attenzione verso tempi tanto importanti.

L’interesse che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha nei confronti degli studenti e delle problematiche giovanili è costante ed orientato al dialogo e al confronto, motivo per cui gli incontri con gli istituti d’istruzione continueranno per tutto il periodo scolastico.