Denunciate due donne della provincia di Salerno, refurtiva recuperata grazie ai Carabinieri

bisacciaI Carabinieri della Stazione di Bisaccia e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, hanno deferito in stato di libertà due donne della provincia di Salerno di 52 e 29 anni, ritenute responsabili di “furto aggravato”.

Nella mattinata di giovedì 18 dicembre, i Carabinieri sono intervenuti in Bisaccia, presso una gioielleria, a seguito della chiamata del titolare per un presunto furto.

Giunti sul posto i militari, hanno proceduto ad identificare le presunte autrici del furto che, bloccate dal proprietario della gioielleria all’interno del negozio avevano già provveduto a riconsegnare la refurtiva, occultata all’interno degli indumenti, per un valore di circa 10mila euro.

Le due donne accompagnate nella Stazione Carabinieri di Bisaccia sono state denunciate per furto aggravato e contestualmente proposte per un foglio di via obbligatorio presso quel comune. 

L’attività di contrasto che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino svolge sul fronte della prevenzione e su quello della repressione dei reati predatori è quotidiana ed incrementata in questi giorni di festività a tutela di cittadini e turisti.

