Intervento dei Carabinieri a Torella dei Lombardi (AV)

“Spendita e introduzione di monete falsificate”, “Guida senza patente” e “Falsità materiale commessa da privato”: sono i reati di cui dovranno rispondere a vario titolo una coppia di coniugi della provincia di Avellino, di 36 anni l’uomo e 21 la donna, già noti alle Forze dell’Ordine, denunciati dai Carabinieri della Stazione di Torella dei Lombardi congiuntamente ai militari dell’Aliquota Radiomobile di Montella.

La coppia è stata individuata in Torella dei lombardi a bordo di un’autovettura, a seguito della segnalazione di alcuni cittadini.

Durante il controllo, i Carabinieri hanno intimato l’“Alt” all’autovettura condotta dall’uomo, il quale, alla specifica richiesta dei militari, ha esibito una patente di guida che da subito ha insospettito i militari operanti circa l’autenticità e l’immediata interrogazione alla Banca Dati ha eliminato ogni dubbio. Alla luce delle evidenze emerse, il 36enne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino e il veicolo sottoposto a sequestro perché non coperto da assicurazione.

Successivamente a seguito di perquisizione la donna veniva trovata in possesso di nr. 2 banconote da euro 50, risultate false.

Per entrambi è scattata quindi la denuncia in stato di libertà per spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate e sono state avviate le procedure per il foglio di via obbligatorio dal comune di Torella dei lombardi.

Le banconote sono state poste sotto sequestro e messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Sono in corso ulteriori indagini per accertare se altre banconote false siano state spese in qualche esercizio.

Un intervento che conferma l’attenzione costante dei Carabinieri, nella tutela dei cittadini e della legalità.