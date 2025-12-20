Avella (AV) – “Armonie di Natale”

Concerto di musiche sacre e natalizie in chiesa

armonieL’Amministrazione comunale di Avella, nell’ambito del programma Avella Art Festival 2025, edizione natalizia, annuncia l’evento “Armonie di Natale”, un concerto dedicato alle musiche della tradizione natalizia e sacra del mondo. L’appuntamento è fissato per domenica 21 dicembre 2025, alle ore 20.00, presso la Chiesa di Santa Marina collegiata in San Giovanni, uno tra i luoghi simbolo della spiritualità e della storia cittadina.
Il concerto sarà eseguito dal Coro Polifonico Flegreo e dall’Orchestra Filippo Veniero, con la partecipazione delle soliste Valeria Attianese e Annamaria Napolitano, sotto la direzione del Maestro Nicola Capano.
L’iniziativa è curata dall’Associazione Musicale Flegrea, realtà di riconosciuto valore artistico nel panorama musicale regionale.
“Armonie di Natale” rappresenta un momento di alta qualità culturale e musicale, pensato per accompagnare la comunità nel clima delle festività, offrendo un’occasione di raccoglimento, bellezza e condivisione attraverso il linguaggio universale della musica.
L’evento rientra nelle iniziative promosse dall’Amministrazione comunale per valorizzare il patrimonio culturale e artistico del territorio, rafforzando il legame tra tradizione, identità e partecipazione della cittadinanza.
L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

