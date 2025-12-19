Ad Atripalda (AV) 4 giorni di cultura, arte e musica per riscoprire gli spazi pubblici

Continua il viaggio di “Se una notte in Irpinia un viaggiatore”, la seconda edizione del progetto culturale curato da Elementi che trasforma gli spazi pubblici irpini in palcoscenici di nuove narrazioni. Dal 20 al 23 dicembre, con “La Festa della Sorpresa”, Atripalda diventa il nuovo capitolo di questo itinerario che invita a guardare i territori con occhi diversi e a immaginare altre possibilità di valorizzazione degli spazi.

Come nel celebre romanzo calviniano “Se una notte d’inverno un viaggiatore”, in cui ogni capitolo si interrompe lasciando il lettore in sospeso, questo percorso immagina sei luoghi irpini che tornano a nuova vita dopo una rigenerazione simbolica. Sono spazi centrali, che sono sempre stati lì ma spesso attraversati nella quotidianità senza essere davvero vissuti: la cultura diventa lo strumento per riappropriarsene, per portare aria fresca in luoghi già noti che cambiano forma attraverso le sperimentazioni artistiche.

Quattro giorni di eventi trasformeranno Atripalda in un palcoscenico diffuso. L’Anfiteatro della Villa Comunale Don Giuseppe Diana ospiterà, un piccolo villaggio delle feste promosso dall’amministrazione comunale con racconti di Natale a cura di Mr. Punch; animato dall’energia di Tonico70 e degli Amici della Rosamarina. Piazza Umberto I risuonerà invece delle voci della St Thomas Gospel Family, mentre in Piazzetta degli Artisti prenderà forma un’opera di arte urbana che rimarrà come eredità permanente del progetto.

Protagonista della rigenerazione artistica sarà Trallallà, al secolo Alfonso De Angelis, uno dei protagonisti storici della street art napoletana che ha contribuito a definirne l’identità fin dagli esordi. Le sue sirene dal corpo abbondante e carnale, dai capelli corvini e dallo sguardo perso altrove, rappresentano un equilibrio di sensualità e provocazione, bellezza e ironia. Una presenza eversiva e insolente, fiera della propria abbondanza, una dichiarazione aperta contro ogni forma di omologazione. Ad Atripalda, paese a cui è molto legato per le origini della sua famiglia, l’artista realizzerà una grande sirena che ridarà vita a un vecchio pannello metallico originariamente utilizzato per i manifesti funebri, installato all’ingresso della Piazzetta degli Artisti.

Il gran finale sarà all’interno della Chiesa di Sant’Ippolisto che il 23 dicembre accoglierà Bassolino, nuovo progetto artistico del pianista, compositore e producer napoletano Dario Bassolino, esponente di spicco della vivacissima scena musicale partenopea e figura di riferimento nel panorama nu-jazz nazionale e internazionale. Sarà l’unica data in Campania durante le feste. A seguire, l’Adunata, incontro degli agitatori culturali irpini, concluderà questa tappa del viaggio.

“Se una notte in Irpinia un viaggiatore” vuole lasciare sul territorio anche eredità concrete che vadano oltre gli eventi, trasformando i luoghi pubblici in spazi di incontro e cultura accessibili a tutti.

PROGRAMMA DETTAGLIATO

20-23 DICEMBRE | ore 18:00

LA FESTA DELLA SORPRESA

Anfiteatro Villa Comunale Don G. Diana

Piccolo villaggio delle feste per bambini grandi e piccoli

20 e 21 dicembre: RACCONTI DI NATALE a cura di Mr. Punch

22 dicembre: TONICO70

23 dicembre: AMICI DELLA ROSAMARINA

21 DICEMBRE | ore 19:00

Piazza Umberto I

ST THOMAS GOSPEL FAMILY

22 DICEMBRE | ore 19:00

Piazzetta degli Artisti

TRALLALLÀ – Installazione opera di Street Art

23 DICEMBRE | ore 20:00

Chiesa di Sant’Ippolisto

BASSOLINO

A seguire: ADUNATA – incontro degli agitatori culturali irpini

Tutti gli eventi sono gratuiti e ad accesso libero.