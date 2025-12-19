Musica e inclusione culturale nel progetto natalizio del Comune di Napoli

L’Associazione Igor Stravinsky di Avellino sarà presente nel progetto “Altri Natali” 2025 promosso dal Comune di Napoli con il concerto/spettacolo “UNA LANTERNA PER NATALE”: giunto alla sua quarta edizione, Altri Natali è uno dei progetti cardine della programmazione delle festività che rinnova e rafforza l’impegno dell’Amministrazione napoletana verso l’accoglienza, l’inclusione e la coesione sociale, intesi come scelta culturale e civica. In programma ci sono ben 188 appuntamenti tra rassegne, eventi e attività laboratoriali, sviluppati e distribuiti in tutte e dieci le Municipalità di Napoli e la Stravinsky è stata selezionata tra 43 progetti che hanno partecipato ad un avviso pubblico rivolto ad enti del terzo settore.

“Il Comune di Napoli – dichiara il coordinatore delle politiche culturali Sergio Locoratolo – rinnova con convinzione il proprio impegno nel fare della cultura lo strumento principale della crescita civile della città. ‘Altri Natali’ incarna una visione che mette al centro accoglienza, inclusione e partecipazione, principi che guidano ogni nostra scelta amministrativa. Abbiamo lavorato perché la cultura raggiunga ogni quartiere, diventando occasione di incontro, di creazione di nuove sinergie e di riconoscimento delle identità locali. La valorizzazione degli spazi simbolici, la collaborazione con le Municipalità e il sostegno agli operatori culturali confermano una strategia che non è episodica, ma strutturale. La politica dei bandi pubblici, che stiamo rafforzando di anno in anno, è lo strumento attraverso cui garantiamo equità, trasparenza e continuità agli investimenti… È questa la Napoli che vogliamo: una città policentrica, capace di innovare, di educare e di aprirsi al mondo, mettendo al centro i suoi cittadini”.

“Una lanterna per Natale” è uno spettacolo di contaminazione musicale/teatrale che racconterà tra musica, canti e poesie “La festa di primavera”, una delle più importanti e maggiormente sentite festività tradizionali cinesi, con il suo “Festival delle Lanterne”, noto anche come Piccolo Capodanno cinese, che è la festa che chiude il ciclo delle festività del Capodanno cinese.

Nel periodo che va dal capodanno al Festival delle Lanterne le strade della Cina si colorano di lanterne rosse alle quali, spesso, è appeso un enigma che le persone possono provare a risolvere (secondo la tradizione, se si trova la parola celata dall’enigma si ottiene un regalo). Durante la Festa delle Lanterne le famiglie escono per le vie cittadine con in mano lanterne accese e colorate e fuori dalle case si accendono candele, per guidare gli spiriti bene auguranti alle abitazioni.

Attraverso un Concerto classico dal titolo appunto “Una lanterna per Natale”, verranno eseguiti Canti tipici della trazione delle Lanterne, scritti su testi di poeti antichi, scritti da compositori moderni, accompagnati al pianoforte da Nadia Testa e da strumenti tipici cinesi quali il guzheng e lo hulusi, strumenti tradizionali cinesi

Protagonisti dello spettacolo saranno giovani cinesi che, venuti in Italia ed in Campania per studiare musica ed arte nei Conservatori di stato e in Istituti artistici italiani, si sono integrati al territorio campano e napoletano e sono desiderosi di far conoscere le proprie tradizioni artistiche, musicali e poetiche, condividendo il senso dell’appartenza e dell’inclusione sociale e culturale. Un modo, dunque, di fare comunità come scelta culturale e civile, riconoscendo attraverso le differenze, il valore ed il rispetto delle culture diverse dalle nostre, e rendendo il Natale una festa capace di comunicare a tutti, indipendentemente dall’origine, e rendendo in tal modo ogni cittadino partecipe e rappresentato.