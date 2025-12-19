Ad Atripalda (AV) la mostra onirica di Domenico Maria Ricciardi

Dal 22 dicembre al 3 gennaio Atripalda apre una finestra sull’immaginazione e sul mondo interiore del giovane artista Irpino Domenico Maria Ricciardi. Negli spazi del Mercatino rionale, presso la sede dell’associazione Insuperabili, prende forma la mostra “Oltre l’immaginazione”, un percorso espositivo che invita il visitatore ad andare oltre il visibile, tra simboli, visioni oniriche e suggestioni emotive. Le opere di Ricciardi raccontano un universo sospeso tra realtà e sogno, dove il colore e la forma diventano strumenti di narrazione e introspezione, offrendo al pubblico un’esperienza artistica intensa e coinvolgente.

Un artista autodidatta che abbiamo contattato e intervistato.

- “Il titolo della mostra è oltre all’immaginazione. Cosa rappresenta per lei questo oltre?”

“Rappresenta tutto quello che io vedo e osservo al di fuori della realtà che mi circonda. E’ come se mi estraniassi da questa realtà, l’immaginazione mi permette di osservare cose che non hanno senso per gli altri, cose surreali, io invece immagino qualcosa di concreto, che abbia una forma e un colore. I quadri che vedrete sono astratti, surreali, onirici. Troverete tanti soggetti umani, piante e animali”.

- “Quale viaggio invita a compiere a chi osserva le sue opere?”

“Vorrei trasmettere tutta la mia passione, l’amore che ho per l’arte che fa trasparire tutte le mie emozioni. Vorrei che tutti capissero ciò che provo, mi sono sempre sentito incompreso dagli altri. Mi ritengo una persona eccentrica, ed è difficile far capire agli altri cosa provo, cosa vedo, cosa mi circonda. Nelle mie opere mi estraneo totalmente dalla realtà; rivedo me stesso nei miei quadri. E’ difficile far capire alle persone ciò che provo perché il mio estraniarmi dalla realtà non è comprensibile agli altri, quindi vedo cose che non esistono, ma non esistono per chi non guarda con il cuore”.

- “Perché ha scelto una città come Atripalda per la sua mostra?”

“Sono nato ad Atripalda e dunque vi sono particolarmente affezionato. Vivo a Sondrio per lavoro, sono un collaboratore scolastico. Amo Sondrio ma l’Irpinia è la mia terra natale. Grazie ad una mia cara amica che collabora con l’associazione “Insuperabili” ho realizzato un sogno: allestire una mia mostra ed esporre le mie opere. Spero che molti verranno a visitarla e ad apprezzarne il messaggio che voglio veicolare alla comunità con la mia arte quindi invito tutti a partecipare”.

“Oltre l’immaginazione” si propone così come un’occasione preziosa di incontro tra arte e comunità, capace di stimolare riflessione, emozione e dialogo. La mostra di Domenico Maria Ricciardi non è soltanto un’esposizione, ma un invito a rallentare, osservare e lasciarsi attraversare dalle immagini, riscoprendo il valore dell’arte come spazio di libertà, ascolto e condivisione.

Un appuntamento culturale che arricchisce il territorio e conferma come i luoghi dell’arte possano diventare laboratori vivi di pensiero e sensibilità.

La mostra è ad ingresso gratuito, permettendo a chiunque di immergersi nelle opere di Domenico Maria Ricciardi senza barriere.