Esposito presidente

Mastella: "Riconoscimento meritato, lavoreremo insieme"

“La designazione di Andrea Esposito a presidente di Confindustria Benevento, rappresenta il giusto riconoscimento alla continuità di un’esperienza che ha dato lustro, concretezza e risultati ad una istituzione imprescindibile per la nostra città e la nostra provincia” . Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale di Noi di Centro, Pellegrino Mastella.