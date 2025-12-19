Approvati bilancio, piani d’ambito e progetti strategici

Si è svolto nella mattinata di oggi, 19 dicembre 2025, presso la sede dell’Ente Idrico Campano di Napoli, il Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano.

Nel corso della seduta sono stati approvati i punti all’ordine del giorno, tra cui il Bilancio di Previsione 2026-2028 con i relativi allegati e indicatori, il Piano d’Ambito distrettuale Napoli Nord con aggiornamento del PEF e le azioni propedeutiche all’affidamento del Servizio Idrico Integrato e alla costituzione della Società Mista Acqua Pubblica Napoli Nord S.p.A.

Il Comitato ha inoltre approvato gli Schemi Regolatori 2024-2029 per i gestori Acquedotti S.c.p.a., Ottogas S.r.l. e Alto Calore Servizi S.p.A., nonché l’aggiornamento tariffario per il Comune di Campoli del Monte Taburno (BN) attraverso l’adozione dello schema di convergenza.