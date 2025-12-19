Ente Idrico Campano, Comitato Esecutivo
Approvati bilancio, piani d’ambito e progetti strategici
Si è svolto nella mattinata di oggi, 19 dicembre 2025, presso la sede dell’Ente Idrico Campano di Napoli, il Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano.
Nel corso della seduta sono stati approvati i punti all’ordine del giorno, tra cui il Bilancio di Previsione 2026-2028 con i relativi allegati e indicatori, il Piano d’Ambito distrettuale Napoli Nord con aggiornamento del PEF e le azioni propedeutiche all’affidamento del Servizio Idrico Integrato e alla costituzione della Società Mista Acqua Pubblica Napoli Nord S.p.A.
Il Comitato ha inoltre approvato gli Schemi Regolatori 2024-2029 per i gestori Acquedotti S.c.p.a., Ottogas S.r.l. e Alto Calore Servizi S.p.A., nonché l’aggiornamento tariffario per il Comune di Campoli del Monte Taburno (BN) attraverso l’adozione dello schema di convergenza.
Sono stati anche approvati alcuni importanti progetti finalizzati al completamento del risanamento igienico-sanitario del fiume Sarno e un importante progetto finalizzato a limitare i disagi derivanti dalla riduzione della risorsa idrica delle sorgenti dell’Ausino nei territori di Bracigliano, Mercato San Severino, Roccapiemonte, Siano e Castel San Giorgio.
Source: www.irpinia24.it