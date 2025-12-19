Info Irpinia presenta il nuovo progetto di valorizzazione territoriale a Montefredane (AV)

Sabato 27 dicembre alle ore 11.00, presso la Tenuta Ippocrate di Montefredane, l’associazione Info Irpinia presenterà ufficialmente “Emozioni Campane”, il nuovo progetto di valorizzazione territoriale finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del progetto FUNT, che l’associazione ringrazia per il sostegno e la fiducia accordata.

Il progetto sarà illustrato dal Consiglio Dire vo di Info Irpinia, che ne racconterà visione, obiettivi e percorso, sottolineando il valore culturale e promozionale di un’inizia va pensata per rafforzare l’identità dei territori e costruire una narrazione condivisa della Campania.

“Emozioni Campane” nasce come naturale evoluzione di “Emozioni d’Irpinia”, il calendario storico di Info Irpinia giunto alla XIII edizione. Un progetto che, pur ampliando lo sguardo all’intera regione, mantiene l’Irpinia come fulcro narrativo e identitario, cuore pulsante e punto di partenza di un racconto più ampio e articolato sulla Campania.

L’iniziativa si concretezza nella realizzazione di un calendario fotografico che raccoglie immagini rappresentative di tutte le province campane, dando vita a una narrazione visiva capace di me ere in dialogo territori diversi, valorizzandone paesaggi, peculiarità e atmosfere. Uno sguardo unitario che affonda le proprie radici nell’esperienza maturata da Info Irpinia in oltre dieci anni di attività sul territorio.

Nel corso della presentazione saranno illustra gli obiettivi strategici del progetto, il suo valore in termini di promozione culturale e turistica, e saranno presenta i fotografi protagonisti del calendario, autori di un lavoro collettivo che coniuga sensibilità artistica, attenzione per i luoghi e capacità di racconto. “Emozioni Campane” si propone come strumento di promozione territoriale integrata, capace di rafforzare il legame tra le diverse aree della regione e di restituire un’immagine autentica, coordinata e riconoscibile della Campania, con l’Irpinia al centro di una visione che si apre, dialoga e connette.

L’iniziativa rappresenta un nuovo e significa vo tassello nel percorso di Info Irpinia, da anni impegnata nella valorizzazione dei territori attraverso progetto culturali di qualità, realizza in sinergia con fotografi, istituzioni e comunità locali.