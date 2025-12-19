Più tempo e regole chiare per l’entrata in vigore dell’EUDR

La Commissione europea accoglie con favore la votazione finale del Parlamento europeo e del Consiglio sulla proposta della Commissione di modifiche mirate al regolamento dell’UE sulla deforestazione (EUDR). Ora dobbiamo garantire che l’EUDR produca risultati sul campo. Combattere la deforestazione e il degrado forestale a livello mondiale è una delle sfide più urgenti del nostro tempo, giacché tali fattori sono importanti cause dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità. Il regolamento modificativo sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 23 dicembre 2025.

Le modifiche concordate garantiscono chiarezza e prevedibilità per quanto riguarda i termini e i requisiti per gli operatori economici. Prevedono infatti un anno supplementare per i preparativi degli operatori economici prima dell’entrata in vigore dell’EUDR il 30 dicembre 2026. Per i microoperatori e i piccoli operatori il periodo è prorogato fino al 30 giugno 2027, con esclusione di quelli già contemplati dal regolamento UE sul legno (EUTR). Le modifiche concordate limitano ulteriormente l’obbligo di presentare dichiarazioni di dovuta diligenza al primo operatore che immette sul mercato i prodotti interessati. Inoltre la presentazione periodica delle dichiarazioni di dovuta diligenza è sostituita da una dichiarazione semplificata una tantum per i microoperatori e i piccoli operatori primari di paesi a basso rischio.

Nel complesso, tali modifiche ridurranno il carico di dati sul sistema informatico, facendo sì che possa gestire le dichiarazioni di dovuta diligenza previste e le dichiarazioni semplificate presentate da tutti gli operatori. Ciò consentirà un funzionamento ottimale del sistema informatico, indispensabile per un’agevole attuazione dell’EUDR.

Jessika Roswall, Commissaria per l’Ambiente, la resilienza idrica e un’economia circolare competitiva, ha dichiarato: “Con l’accordo sulla normativa dell’UE in materia di deforestazione, le imprese possono ora continuare a prepararsi all’applicazione dell’EUDR. L’accordo garantisce la certezza e la prevedibilità necessarie e consentirà di attuare la normativa nel modo più efficiente possibile per ridurre la deforestazione globale.”