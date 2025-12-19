Il Collegium Philarmonicum in scena il 28 dicembre nella Chiesa del SS. Salvatore

“LA musica cambia la vita”, la rassegna culturale firmata dal Collegium Philarmonicum torna con il concerto cantata di Natale, Domenica 28 dicembre 2025 alle ore 19.00, negli spazi della Chiesa del SS. Salvatore, nel centro storico di Casal di Principe (Caserta).

Nel tempo del Natale, la musica diventa carezza, luce, raccoglimento. È da questo elemento che nasce il concerto del Collegium Philarmonicum, un appuntamento che celebra la forza evocativa del repertorio natalizio e la sua capacità di parlare a tutti, senza confini.

Protagonista della serata sarà l’Ensemble strumentale del Collegium Philarmonicum, guidato dalla direzione intensa e sensibile di Filomena Piccolo, con le voci di Michela Montalto e Arturo Caccavale, interpreti capaci di restituire al canto natalizio la sua dimensione più autentica: quella dell’emozione condivisa.

Le musiche tratte dal repertorio della tradizione natalizia accompagneranno il pubblico in un percorso che è insieme artistico e spirituale, tra melodie conosciute e atmosfere intime, capaci di risvegliare ricordi, speranze e silenzi pieni di significato. La Chiesa del SS. Salvatore diventa un luogo di incontro e ascolto, spazio vivo in cui la musica si fa ponte tra passato e presente, tra comunità e individuo.

Un invito aperto a tutti: fermarsi, ascoltare, sentire, perché a Natale, la musica non si ascolta soltanto: si vive.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.