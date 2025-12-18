Al Palasport Del Mauro la Festa di Comunità promossa da Intra e Vision

Si terrà alle ore 16.00 presso il Palasport Del Mauro la Festa di Comunità “Sport è Integrazione”, promossa dalla Cooperativa Sociale Intra e dalla Cooperativa Vision, un’iniziativa che mette al centro lo sport come strumento di inclusione, partecipazione e coesione sociale.

L’evento coinvolgerà oltre 100 giovani ospiti dei progetti SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) di Petruro Irpino, dell’Ambito Territoriale A1, Monteforte Irpino, Serino e Villamaina. Gli ospiti partecipano già, insieme ad altri coetanei del territorio, alle attività sportive gratuite di avviamento allo sport organizzate da Vision, e la Festa rappresenta un momento di restituzione e valorizzazione di questo percorso condiviso.

La giornata sarà un’occasione di incontro, gioco e relazione, ma anche un momento simbolico per scambiarsi gli auguri di buone feste, rafforzando il senso di comunità e appartenenza attraverso il linguaggio universale dello sport.

“Lo sport è uno dei più potenti strumenti educativi e sociali che abbiamo: crea legami, insegna il rispetto delle regole e rende le differenze una ricchezza” – dichiara Luigi Genovese, presidente della Cooperativa Vision – “Con ‘Sport è Integrazione’ vogliamo ribadire che l’accesso gratuito allo sport è un diritto e un’opportunità di crescita per tutti.”

“Questa Festa di Comunità rappresenta il senso più profondo del nostro lavoro quotidiano: costruire integrazione reale, fatta di relazioni, partecipazione e condivisione” – afferma Sara Cappabianca, presidente della Cooperativa Sociale Intra – “Lo sport diventa uno spazio sicuro in cui le persone possono incontrarsi, conoscersi e sentirsi parte della stessa comunità.”

A conclusione delle attività, alle ore 19.00, la giornata proseguirà con lo sport agonistico: la squadra DR1 della Vision Sports scenderà in campo per l’ultima partita del 2025, affrontando la ENSI Caserta, suggellando una giornata che unisce integrazione, comunità e passione sportiva.