Il Comando dei Vigili del Fuoco premiato per il miglior video istituzionale 2025

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino si è aggiudicato il primo posto nel concorso regionale promosso dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Campania, nell’ambito dell’incontro svoltosi ieri 17 dicembre 2025 presso il Centro VV.F. di Capo Miseno, nel comune di Bacoli (NA).

L’iniziativa, che ha visto la partecipazione di tutti i Comandi della Regione Campania, aveva l’obiettivo di condividere e valorizzare le attività più significative realizzate nel corso dell’anno 2025 attraverso la produzione di un video istituzionale, valutato da una Commissione appositamente nominata secondo criteri di contenuto, originalità, qualità comunicativa e tecnica, valorizzazione del personale e del territorio.

Il video presentato dal Comando di Avellino è stato riconosciuto come il più meritevole per la capacità di rappresentare in maniera efficace e coinvolgente l’impegno quotidiano delle donne e degli uomini del Corpo, mettendo in evidenza i risultati raggiunti nel soccorso tecnico urgente, nella prevenzione incendi, nella formazione e nella tutela della sicurezza dei cittadini, nonché il forte legame con il territorio e le sinergie con le istituzioni locali.

Il riconoscimento ottenuto costituisce motivo di orgoglio per tutto il personale del Comando di Avellino e rappresenta una testimonianza concreta dei valori fondanti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: professionalità, dedizione, spirito di squadra e servizio alla collettività.

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino ringrazia la Direzione Regionale della Campania per l’iniziativa promossa e dedica il premio a tutto il personale, operativo e tecnico-professionale, che quotidianamente opera con competenza e passione al servizio della sicurezza dei cittadini.