In scena la compagnia Luci della Ribalta alla stagione teatrale organizzata da Arcoscenico

Domenica 21 dicembre dalle 19 al teatro Il Piccolo di Cava in Piazza Vittorio Emanuele III a Cava de’ Tirreni, il terzo appuntamento della Stagione teatrale organizzata dall’Associazione Arcoscenico.

Questa volta in scena la compagnia Luci della Ribalta con I Fratelli Margherita di Guglielmo Lipari. Una storia senza tempo, che parte da tre fratelli eredi di una storica pizzeria di famiglia per raccontare sogni, illusioni, amori e ricongiungimenti.

Diverse le opzioni di acquisto biglietto: intero, ridotto per Under 25 e Over 70, e la nuova possibilità di Carnet sei spettacoli o Affitta una fila, per sconti comitiva a chi prenota in gruppo i singoli spettacoli.

Anche quest’anno la Stagione aderisce alla campagna per l’eliminazione della violenza di genere Posto Occupato, riservando ad ogni appuntamento un simbolico posto vuoto per una donna vittima di violenza.

Info e prenotazioni sui canali social Associazione Arcoscenico Cava de’ Tirreni o presso la libreria Centopagine, in c.so Umberto I a Cava de’ Tirreni.