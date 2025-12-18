Il Consigliere Campagnuolo invita i cittadini a una scelta di rispetto e sicurezza

Riceviamo e condividiamo l’appello alla cittadinanza del Consigliere Comunale Dr. Evangelista Campagnuolo:

“In occasione delle festività di fine anno, ribadisco con fermezza il proprio NO all’utilizzo di botti e fuochi d’artificio rumorosi, invitando la cittadinanza a celebrare il Capodanno in modo responsabile, sicuro e rispettoso.

Ogni anno, l’uso indiscriminato di petardi e artifici pirotecnici provoca gravi conseguenze per la sicurezza pubblica: decine di persone ferite, spesso con ustioni, mutilazioni permanenti e, nei casi più drammatici, esiti fatali. Particolarmente preoccupante è il coinvolgimento di bambini e giovani, che maneggiano materiali esplosivi senza una reale consapevolezza dei rischi.

Non meno rilevante è l’impatto ambientale: i fuochi d’artificio rilasciano nell’aria sostanze altamente inquinanti, compromettendo la qualità dell’ambiente e della salute collettiva. A ciò si aggiunge il grave disturbo alla quiete pubblica, che colpisce anziani, persone fragili, malati e cittadini vulnerabili.

Un capitolo doloroso riguarda infine il benessere animale. Cani, gatti e altri animali domestici vivono momenti di autentico terrore, con episodi di fuga, traumi, infarti e incidenti spesso irreversibili. Anche la fauna selvatica subisce conseguenze devastanti, talvolta mortali.

Per queste ragioni, invito tutti a scegliere forme di festeggiamento alternative, sicure e silenziose: giochi di luce, eventi organizzati, momenti di condivisione che non mettano a rischio la vita e la salute di nessuno.

Festeggiare il nuovo anno è un diritto, ma farlo con responsabilità è un dovere civile.

Celebrare senza botti significa dimostrare rispetto per le persone, per gli animali e per l’ambiente.

La felicità non ha bisogno di esplosioni.

Festeggiamo con intelligenza. Festeggiamo con rispetto.”